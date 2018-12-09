Овечкин продлил результативную серию до 11 матчей и близок к личному рекорду

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, продлив результативную серию до 11 встреч. На этом отрезке российский нападающий набрал 16 (10+6) очков. Личный рекорд Овечкина по продолжительности серии с набранными очками составляет 13 матчей (сезон-2006/07).

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Александр вышел на чистое первое место в снайперской гонке (22 гола), обогнав финна Патрика Лайне («Виннипег Джетс») и канадца Брейдена Пойнта («Тампа-Бэй Лайтнинг»), в активе которых по 21 точному броску.