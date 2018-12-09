Овечкин вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Зачёт снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и продлил результативную серию до 11 встреч. Он вышел на чистое первое место в снайперской гонке (22 гола), обогнав финна Патриком Лайне («Виннипег Джетс») и канадца Брейдена Пойнта («Тампа-Бэй Лайтнинг»), в активе которых по 21 точному броску.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Следом располагаются форвард «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер, нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (все— по 20 голов).