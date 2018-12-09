Малкин: каждый матч одно и то же. Сколько раз судьи пропустили фолы на Кросби?

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин остался недоволен судейством после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (1:2 ОТ). В овертайме «пингвины» остались в меньшинстве из-за нарушения численного состава, после того как Малкин раньше времени выскочил на лёд.

«Это не только сегодня, а каждый матч одно и то же. С ума сойти, сколько времени мы проводим в меньшинстве. Думаю, мы играли лучше «Оттавы». 40 минут мы играли в их зоне, однако они получили пять попыток большинства, а мы только две. Не знаю, что происходит. Сколько раз против Кросби сыграли высоко поднятой клюшкой? Это опасные нарушения, которые остались незамеченными судьями.

Что касается того момента в овертайме, это моя ошибка. Я выскочил немного раньше времени, увидев, что Сид уже завладел шайбой. Я должен был подождать ещё секунду», — цитирует Малкина Pittsburgh Tribune-Review.