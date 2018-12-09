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NBC Sports: удар Каюмова — одна из самых диких хоккейных сцен

NBC Sports: удар Каюмова — одна из самых диких хоккейных сцен
Хоккей / КХЛ

Известный обозреватель NBC Sports Адам Гретц прокомментировал инцидент в матче ярославского «Локомотива» с финским «Йокеритом» (0:3), когда форвард «Локомотива» Артур Каюмов ударил в лицо арбитру.

«Одна из самых диких хоккейных сцен разыгралась в КХЛ в конце этой недели. «Проспект» «Чикаго Блэкхоукс» Артур Каюмов, выступающий за «Локомотив» из Ярославля, сначала отвесил ужасный удар в голову сопернику, а затем послал в нокаут арбитра. После этого он попытался «раскачать» зрителей, уходя со льда. В результате — 13-матчевая дисквалификация», — отметил Гретц.

Форвард получил восемь матчей дисквалификации за удар арбитра, четыре игры — за атаку в голову сопернику, ещё один матч добавился автоматом из-за двух больших штрафов. Таким образом, Каюмов пропустит 13 матчей ярославской команды.

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