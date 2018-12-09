Браташ: сложно переоценить вклад Тарасова в развитие нашего хоккея

Игрок команды ветеранов «Крыльев Советов» на турнире Кубок легенд Олег Браташ прокомментировал матч за третье место, в котором его команда выиграла у московского «Динамо» со счётом 7:2.

«Доволен, что поучаствовал в этом турнире вместе с друзьями, с кем в лучшие годы играли в одной команде. Вспомнили молодость, окунулись в неё. Ни в коем случае не собираюсь оценивать свою игру. Здесь все хотят выиграть, играют по-настоящему. Пускай и сил не столько, сколько было в молодости.

Мог бы нынешний хоккей существовать без Анатолия Тарасова? Не знаю, в Канаде же существует, у них Тарасова не было. Но в наш хоккей Тарасов вложил многое, сложно переоценить его вклад в развитие и становление нашего хоккея», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.