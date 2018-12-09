Источник: Александр Бурмистров пропускает матч с ЦСКА из-за травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров пропускает матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА из-за ушиба, сообщает «Бизнес Online». Хоккеист может сыграть 11 декабря с «Йокеритом».



В этом сезоне Бурмистров провёл 30 матчей, в которых отметился 6 (3+3) очками. В прошлой игре «Салавата Юлаева» хоккеист набрал первое очко за уфимский клуб, сделав результативную передачу. Бурмистров начинал нынешний сезон в составе «Ак Барса», но затем его обменяли в «Салават Юлаев».

Подопечные Николая Цулыгина занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 36 матчах регулярного чемпионата они набрали 44 очка.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Салават Юлаев».