Каспарайтис: Сергачёв не был нужен «Монреалю», он раскрылся, перейдя в «Тампу»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о прогрессе защитника «Оттавы Сенаторз» Тома Шабо, раскрывшегося после ухода Эрика Карлссона в «Сан-Хосе Шаркс».



«Шабо здорово заменил Карлссона в «Оттаве». Ему 21 год. Получается, как в природе: одно дерево срубили, и на его месте появилось другое, чьему росту раньше мешали. Посмотрите, Михаил Сергачёв не был особо нужен в «Монреале», но как он раскрылся, когда перешёл в «Тампу». И даже заменял Виктора Хедмана, когда тот был травмирован. Или вспомните, как «Колорадо» обменял Мэтта Дюшейна, и сразу на другой уровень вышел Натан Маккиннон.



Так и здесь — Шабо получил много игрового времени. Он чувствует поддержку, никто на хоккеистов «Оттавы» не давит, потому что от этой команды многого не ждут. Карлссон должен вести «Сан-Хосе» в плей-офф, брать Кубок Стэнли. А вот Тома — только набирать очки», — приводит слова Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.

Овечкин нашёл источник вечной молодости. Он скинул 12 лет Забивает и отдаёт, как в 21 год. И вышел на чистое первое место в гонке снайперов.