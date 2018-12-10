Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Арсенал». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Бостон» в овертайме нанёс поражение «Оттаве»

«Бостон» в овертайме нанёс поражение «Оттаве»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 13-й минуте открыл форвард «Оттавы» Марк Стоун. В середине второго игрового отрезка гости восстановили равновесие благодаря голу Брэда Маршана. Третий период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Победный гол в овертайме записал на свой счёт защитник «Бостона» Тори Крюг после отличной комбинации с участием Крейчи и Маршана.

«Бостон Брюинз», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава Сенаторз» (30) — на 13-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
1 : 2
1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Стоун (Уайт, Харпур) – 12:51 (5x5), 1:1 – Маршан (Пастрняк, Крюг) – 27:49 (5x4), 1:2 – Крюг (Крейчи, Маршан) – 63:07 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент