«Бостон» в овертайме нанёс поражение «Оттаве»

«Бостон Брюинз» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Счёт в матче на 13-й минуте открыл форвард «Оттавы» Марк Стоун. В середине второго игрового отрезка гости восстановили равновесие благодаря голу Брэда Маршана. Третий период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. Победный гол в овертайме записал на свой счёт защитник «Бостона» Тори Крюг после отличной комбинации с участием Крейчи и Маршана.

«Бостон Брюинз», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава Сенаторз» (30) — на 13-й строчке.