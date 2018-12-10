Фазель: Тарасов — монумент, очень большое имя в истории хоккея

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о заслуженном тренере СССР Анатолии Тарасове, которому сегодня, 10 декабря, исполнилось бы 100 лет.



«Три человека задали направление развития хоккея в 60-70-е годы. Это Арне Стремберг из Швеции, Владимир Костка из Чехословакии и Анатолий Тарасов из Советского Союза. У меня была возможность пообщаться со всеми тремя. С Тарасовыми я встретился в 1990 году во время чемпионата мира в Берне, это было очень впечатляюще.



Тарасов — это фигура первой величины. Среди советских тренеров он стоит в одном ряду с Всеволодом Бобровым, Аркадием Чернышёвым и Виктором Тихоновым. Тарасов для меня — это монумент, очень и очень большое имя в истории хоккея», — приводит слова Фазеля телеканал «360».

100 лет отцу русского хоккея! Главные заповеди Тарасова Памятка на все времена.