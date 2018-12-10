«Омские Ястребы» навестили маленького хоккеиста, получившего серьёзную травму

Хоккеисты «Омских Ястребов» навестили маленького хоккеиста Рому Сухорукова.



Недавно с мальчиком случилось несчастье: он неудачно врезался в борт и получил серьёзную травму. Тётя Ромы захотела поддержать племянника, подарив ему маленькое чудо, и написала письмо в «Авангард». Уже через несколько дней Рому навестили игроки «Омских Ястребов».

Видео также можно посмотреть на канале омского клуба в YouTube.



Сегодня, 10 декабря, «Авангард» проведёт выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Омская команда подходит к игре в Магнитогорске с серией из трёх поражений, подопечные Йозефа Яндача в предыдущем матче уверенно обыграли «Спартак» (7:3).