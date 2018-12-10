Кравцов: самый крутой в «молодёжке» — Паша Шэн, три смены сыграл за сезон

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов рассказал, какие чувства испытает, если его выберут капитаном команды.

Календарь МЧМ-2019

«Если меня выберут капитаном, то никакого давления не будет. Я буду только рад, буду подбадривать команду, заводить коллектив. Это всегда приятно. У нас собралась очень сильная команда. Все ребята стараются, все могут и забить, и обороняться. Все четыре звена ровные, посмотрим, что будет на турнире.



В клубе пожелали удачи, попросили что-нибудь привезти из Ванкувера. Что касается Олега Знарка, то в школе я работал с его братом Игорем Знарком. Они очень похожи. Очень хороший мужик, даёт дельные советы. Подсказывает, учит всему новому. Приятно с ним работать.



Кто самый крутой в сборной? Наверное, Паша Шэн. Три смены сыграл за сезон (смеётся). Опыт КХЛ позволяет мне комфортно чувствовать себя в сборной. Мои партнёры по звену – Денисенко и Коваленко – матёрые ребята. Играют в необычный хоккей. Вроде «химию» нашли, что-то получается у нас», — передаёт слова Кравцова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.