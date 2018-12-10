Сочетания звеньев молодёжной сборной России: Кравцов тренируется в центре

Молодёжная сборная России проводит открытую тренировку в УТЦ «Новогорск», сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Команда Валерия Брагина работает в следующих сочетаниях:



Вратари: Мифтахов, Тарасов, Кочетков.



«Белые»: Журавлёв – Ольшанский, Яремчук – Шэн – Старков.



«Синие»: Хабаров – Рубинчик, Муранов – Галимов – Слепец.



«Красные»: Морозов – Романов, Денисенко – Кравцов – Коваленко.



«Зелёные»: Калабушкин – Валитов, Марченко – Каницкий – Николаев.



«Оранжевые»: Малышев – Волков, Цицюра – Морозов – Шашков.

15 декабря российская команда отправится в Канаду. Перед вылетом в Северную Америку состав покинут пять хоккеистов. При этом на заключительный этап подготовки в Верноне к «молодёжке» присоединятся пятеро кандидатов, выступающих в североамериканских лигах: защитники – Александр Алексеев («Ред Дир»), Дмитрий Саморуков («Гельф»); нападающие – Клим Костин («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон»), Иван Чехович («Бе-Коме»).



До старта турнира молодёжная сборная проведёт три контрольных матча: со шведами (19 декабря), с американцами (21 декабря) и швейцарцами (24 декабря). После заключительной игры будет сформирована окончательная заявка из 23 хоккеистов.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.