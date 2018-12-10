Скабелка — о матче с «Амуром»: ощущение, будто отвернулся и что-то украли

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился эмоциями после матча с «Амуром» (1:2).



«Сложно комментировать игру, ощущение, будто отвернулся и что-то украли. Обе команды вернулись с Запада, для зрителя матч, может, и не получился достаточно зрелищным, но накал был хороший. Наверное, такой матч должен был закончиться в овертайме или по буллитам, потому что и мы, и «Амур» своими работой и движением наиграли на очки, но всё решил один момент в концовке встречи. Как получилось, так получилось», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Клуб из Астаны проиграл впервые за четыре матча, а подопечные Николая Борщевского прервали серию из пяти поражений. 12 декабря «Барыс» встретится на выезде с «Куньлунь Ред Стар», хабаровский клуб сыграет с «драконами» 17 декабря, после паузы на второй этап Евротура.