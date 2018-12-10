Защитник Денис Куляш подписал контракт с клубом из Южной Кореи

35-летний российский защитник Денис Куляш продолжит карьеру в Южной Корее, где он будет выступать за команду «Дэмен Киллер Уэйлс». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент хоккеиста Андрей Трефилов. В этом же клубе играет известный российский нападающий Александр Фролов.



«Денис Куляш подписал контракт до конца сезона с южнокорейским клубом «Дэмен Киллер Уэйлс», — сказал Трефилов.



28 ноября опытный защитник покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув контракт с командой по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Куляш провёл 24 матча, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «-3». В среднем за матч опытный защитник проводил на льду 16 минут 25 секунд.



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