Андрей Василевский приступил к ледовым тренировкам после травмы

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский приступил к ледовым тренировкам, но пока не участвует в командных занятиях, информирует в своём «твиттере» журналист Джо Смит. Напомним, россиянин восстанавливается после перелома ступни, полученного 14 ноября.



24-летний голкипер принял участие в 13 встречах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, девять из которых завершились победами. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.



Напомним, российский вратарь в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл в 65 матчах, одержав 44 победы при коэффициенте надёжности 2,62.

Купер: Василевский скоро начнёт кататься, но ему предстоит пройти большой путь