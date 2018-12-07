Купер: Василевский скоро начнёт кататься, но ему предстоит пройти большой путь

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о ходе восстановления вратаря Андрея Василевского после перелома левой ступни, который он получил 14 ноября. Первоначально сообщалось, что на восстановление ему понадобится от четырёх до шести недель.

«От возвращения его отделяет пара недель. Скоро он начнёт кататься, тогда у нас будет больше информации. Однако даже после возвращения на лёд ему предстоит пройти большой путь. Так что мы лишь немного приблизились к результату», – сказал Купер.

24-летний голкипер принял участие в 13 встречах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, девять из которых завершились победами. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.



Напомним, российский вратарь в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл в 65 матчах, одержав 44 победы при коэффициенте надёжности 92,7.