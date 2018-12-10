«Динамо» М — СКА: Крикунову шайба попала в голову, тренер покинул скамейку

В первом периоде встречи московского «Динамо» и петербургского СКА повреждение получил главный тренер команды хозяев Владимир Крикунов. Шайба попала в голову специалисту, его увели со скамейки, но через пару минут ему заклеили голову пластырем, и он вернулся к управлению командой. Во втором периоде Крикунов некоторое время отсутствовал на скамейке, чуть позже вернувшись к подопечным.



Во встрече продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.



Напомним, соперники вышли на лёд в следующих составах:



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Ерёменко);

Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Закриссон;

Миронов – Прибыльский, Моисеев – Мозер – Кулёмин;

Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;

Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Токранов — Белов, Ли — Дацюк — Плотников;

Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Карпов;

Хафизуллин — Херсли, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Сёмин, Якупов — Каблуков — Кетов, Тихонов.