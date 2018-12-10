В первом периоде встречи московского «Динамо» и петербургского СКА повреждение получил главный тренер команды хозяев Владимир Крикунов. Шайба попала в голову специалисту, его увели со скамейки, но через пару минут ему заклеили голову пластырем, и он вернулся к управлению командой. Во втором периоде Крикунов некоторое время отсутствовал на скамейке, чуть позже вернувшись к подопечным.
Во встрече продолжается первый период, счёт 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Напомним, соперники вышли на лёд в следующих составах:
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Волков – Никулин, Кагарлицкий – Шипачёв – Закриссон;
Миронов – Прибыльский, Моисеев – Мозер – Кулёмин;
Койвисто – Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Пепеляев – Зайцев, Сидляров – Ефремов – Панкратов.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Токранов — Белов, Ли — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Карпов;
Хафизуллин — Херсли, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Сёмин, Якупов — Каблуков — Кетов, Тихонов.
«Динамо» М — СКА: Крикунову шайба попала в голову, тренер покинул скамейку