Анисимов получил сотрясение мозга после силового приёма Уэбера

У нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Артёма Анисимова обнаружено сотрясение мозга, и россиянин не отправился с командой на матч с «Виннипег Джетс», информирует официальный сайт клуба.



Напомним, россиянин не сумел доиграть до конца матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (2:3). На первой минуте третьего периода Анисимов получил травму после силового приёма в исполнении защитника канадской команды Ши Уэбера.

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В 31 матче текущего регулярного чемпионата 30-летний хоккеист сумел записать в свой актив 15 (6+9) баллов при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени.



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