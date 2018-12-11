Агент Францоуза: сезон Павел точно доиграет за океаном, в КХЛ его ждать не стоит

Хоккейный агент Роберт Спаленка, представляющий интересы голкипера из системы «Колорадо Эвеланш» Павла Францоуза, поделился мнением о перспективах своего клиента.



«В нынешнем сезоне Францоуз планирует играть только в Северной Америке, он работает согласно подписанному контракту, рассчитанному на год. Соглашение Павла носит односторонний характер. Я к тому, что вне зависимости от того, играет он в НХЛ или АХЛ, в любом случае получает одинаковую зарплату.



Паша всем доволен, перед сезоном с ним общались представители «Колорадо», рассказали, как всё будет в ближайшее время, так что для него нет никакой неожиданности. Он учится, работает, привыкает к маленькой площадке. Этот сезон он точно доиграет за океаном.



Есть команды, интересовавшиеся дальнейшими планами Францоуза. Паша будет свободным агентом в Северной Америке после этого сезона. Стоит ли ждать Францоуза в КХЛ до закрытия трансферного окна? Нет, не стоит ждать. Повторюсь, он всем доволен, играет, всё нормально», — сказал Спаленка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В нынешнем сезоне Францоуз не провёл ни одного матча за основную команду «Колорадо», в 19 играх АХЛ за «Колорадо Иглз» отражал 92% бросков. Напомним, что ранее Францоуз на протяжении трёх сезонов выступал в КХЛ за «Трактор».



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