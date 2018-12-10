Хартли: горжусь своими ребятами, «Авангард» нашёл силы вернуться с 0:2

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги волевой победы над «Металлургом» (3:2).



«Хорошая, большая, важная победа для нас. Я очень горжусь своими ребятами, горжусь тем желанием и стремлением, которые они продемонстрировали в этом матче. Мы уступали — 0:2, но нашли в себе силы вернуться, и вот этот второй гол в конце второго периода: я чувствовал, что это дало нам силы и энергию. Так и случилось. В начале третьего периода мы забросили третью шайбу и затем очень хорошо сыграли, прежде всего в защите. У «Металлурга» очень талантливое нападение, есть мастера, но мы выстояли.



Тренерский запрос? Мы сделали на это ставку, потому что у нас есть такой обычай: мы связываемся по рации с нашим видеотренером, который снимает матч сверху, но в этот раз была какая-то неисправность и рации не работали. И мы полагались на свои ощущения — нам с тренерами показалось на скамейке, что игрок входил в зону спиной и могло быть положение «вне игры». Но скамейка так располагается, что в этом моменте мы не видели положения шайбы. Поэтому я принял такое решение. Мы сделали ставку и, по сути, проиграли в этом эпизоде», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Авангард» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Металлургом»