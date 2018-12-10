Емелин: «Авангард» в прекрасной физической форме, мы боремся до конца

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:2).



«Я считаю, все последние игры были сложными, и эта не стала исключением. Все — с разницей в одну шайбу. В предыдущих матчах мы тоже боролись до конца, но не хватило где-то везения, не удалось реализовать свои шансы, большинство, но сегодня мы просто проявили характер. За счёт этого смогли отыграться — забросили две шайбы, а в третьем периоде забили хороший гол и смогли выстоять.



После второй шайбы в наши ворота мы разговаривали на скамейке и договорились, что нужно добавить, нельзя останавливаться, много времени ещё в запасе и нужно играть. И гол Тальбо дал нам импульс, после которого мы с удвоенной силой стали играть.



Игра после третьего гола? Мы старались не менять свою игру, но, исходя из того что «Металлург» пошел большими силами в атаку, нам приходилось обороняться. Мы хорошо готовы, вся команда в прекрасной физической форме, поэтому мы хорошо себя чувствовали и боролись до конца», — цитирует игрока официальный сайт клуба.