Швец-Роговой: крайняя игра перед паузой, «Витязь» играл за счёт характера

Форвард «Витязя» Артём Швец-Роговой подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (1:0).



«После прошлого перерыва на Евротур мы сыграли много игр, где-то уже нет сил, эмоций. Крайняя игра перед паузой, где-то вытаскивали себя, играли за счёт характера. У нас был хороший первый период? Не хватило везения, вратарь минчан был хорош. Во втором периоде уже мы где-то остановились, нужно было играть, как первую половину первого периода, и так же гнуть свою линию.



В «Витязе» я чувствую себя отлично, хороший коллектив. Всё нормально. У нас три победы подряд, уходим на перерыв с хорошим настроением. Сейчас отдохнём и будем готовиться дальше. Что нужно для попадания в плей-офф? Нужно выигрывать и выходить на каждую игру, как сегодня», — передает слова Швеца-Рогового корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.