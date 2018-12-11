Филатов: у юниорской сборной России не было игрока, который решил бы исход игры

Главный тренер юниорской сборной России U18 Владимир Филатов подвёл итоги матча со сборной Чехии (4:2) на Мировом кубке вызова.



«Соглашусь, что игра была достаточно чистая сегодня. Рефери давали играть обеим командам. Матч был непростым для нас. Плохо входили в игру в первом периоде. Но удалось перестроиться, перестроить ребят перед вторым и особенно перед третьим периодами. В первую очередь благодарны ребятам, что они услышали нашу установку, выполнили её.



В моменте с голом в наши ворота, когда чехи были в меньшинстве, вратарь и защитник не разобрались между собой. Мы разобрались в моменте и подкорректируем его. Что касается нашего гола в меньшинстве, то там игроки не стали просто так выбрасывать шайбу, а использовали шанс для атаки.



Сегодня как раз тот случай, когда не было игрока, который бы решил исход встречи. Сегодня командная победа. Кто-то забил голы, кто-то выстоял втроем, когда было нужно, ловил шайбы на себя. Хочу ребят поздравить — забивать голы на сборную важно, но выделять их среди остальных будет несправедливо», — цитирует Филатова официальный сайт ФХР.

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