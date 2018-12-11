Два очка Подколзина помогли России U18 победить Чехию на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России U18 в матче Мирового кубка вызова одержала победу над сборной Чехии со счётом 4:2.

2 (1+1) очками в составе российской команды отметился Василий Подколзин, который продолжает оставаться кандидатом для участия в молодёжном чемпионате мира.

Мировой кубок вызова U18. Боннивил (Канада)

Россия U18 — Чехия — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

1:0 – Подколзин (Николаев, 3), в меньшинстве

1:1 – Блумель (6), в меньшинстве

2:1 – Князев (Подколзин, Буренов, 24)

3:1 – Мингачев (Бычков, Гуськов, 26)

3:2 – Адамек (Сик, Кропачек, 36)

4:2 – 4Гордин (Абрамов, 41)



Сборная России: Скотников (Аскаров); Буренов — Князев, Гутик — Николаев — Подколзин; Тювилин — Чистяков, Грошев — Абрамов — Гордин; Рогов — Бычков, Гуськов — Мингачев — Сердюк; Миронов, Шешин — Тесанов — Амиров.

Следующий матч сборная России проведёт 13 декабря со сборной «Канады Запад», начало встречи – в 5:00 по московскому времени.