Экс-игрок сборной Швеции U18: мне лишь 25 лет, но удары в голову ослабили память

Экс-игрок сборной Швеции U18 Альбин Бломквист поделился мнением о проблеме травм мозга в современном хоккее. Самому Бломквисту пришлось завершить карьеру в 20 лет из-за последствий сотрясений мозга.



«В разных лигах уровень опасности для игроков разный, но я думаю, что ключевой является скорость. Порой говорят, что травмы возникают только из-за ошибок самих игроков, которые попали под удар, но это не так.



Сейчас я чувствую себя лучше, чем пять лет назад. Головные боли и шум в ушах практически прошли. Но осталась слабая память и ещё несколько проблем, а ведь мне только 25 лет. Но я привык к этому и почти не замечаю. Главное — планировать свой день, но я порой я забываю какие-то вещи, например сделать покупки.



Я считаю, что с ударами в голову нужно что-то сделать. Это главная проблема хоккея. Сейчас я провожу лекции, рассказывая об этой проблеме», — приводит слова Бломквиста Hockez Sverige.