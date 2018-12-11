Дебур: меня пугает потенциал «Сан-Хосе» после подписания Карлссона

Главный тренер клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур поделился мнением о потенциале команды в текущем чемпионате. Специалист отметил, что ему нравится потенциал команды после перехода Эрика Карлссона.



«Немного пугает потенциал этой команды. Если бы летом мы не пригласили Эрика Карлссона, не продлили контракт с Джо Торнтоном, мы были бы просто хорошей командой. Этого хватало бы, чтобы выживать, но вряд ли хватило бы для больших побед. Теперь чувствую, что мы на многое способны. Нам нужно только понять, как заставить наш механизм работать на полную мощность», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»