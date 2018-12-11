Р. Ротенберг: финал ОИ-2018 показывает: вся страна болеет за хоккей

Глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал подписание соглашения о партнёрстве между Федерацией хоккея России и компанией «Норникель».



«Мы постараемся реализовать наши стратегические проекты в ближайшие четыре года. Невозможно развивать хоккей без сильных партнёров. Мы проделали большую работу с 2015 года, чтобы популяризировать хоккей, чтобы все знали и болели за нашу сборную. Рейтинг финала олимпиады показывает, что вся страна болеет за хоккей. Конечно, мы будем двигаться вперёд. Впереди четыре года для подготовки, но это ежедневная и кропотливая работа. У нас девять сборных команд, и к каждому хоккеисту этих сборных у нас унифицированный подход. Потому что все игроки должны получать те возможности, которые мы имеем благодаря нашим партнёрам», — цитирует функционера официальный сайт ФХР.