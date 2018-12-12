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«Каролина» проиграла «Торонто», «Ванкувер» одолел «Коламбус» в гостях

«Каролина» проиграла «Торонто», «Ванкувер» одолел «Коламбус» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Вильям Нюландер, отметившийся двумя передачами. Голкипер гостей Фредерик Андерсен отразил 29 бросков из 30.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 19 минут 24 секунды, совершил 4 броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». У защитника «Торонто» Игоря Ожиганова показатель «+2». Никита Зайцев очков не набрал.

В параллельной встрече «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1). Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Джейк Виртанен.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился передачей и показателем «-1». Сергей Бобровский провёл матч в запасе. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 16 минут 45 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
1 : 4
0:1, 1:1, 0:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Эннис (Готье, Дермотт) – 08:35 (5x5), 1:1 – Уильямс (Ахо, Раск) – 32:44 (5x4), 1:2 – Райлли (Мэттьюс, Нюландер) – 33:51 (5x5), 1:3 – Марло (Нюландер, Кадри) – 45:49 (5x5), 1:4 – Таварес (Марнер, Гардинер) – 48:29 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 3
1:0, 0:0, 1:3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Джонс (Панарин, Аткинсон) – 00:47 (5x5), 1:1 – Ливо (Танев, Петтерссон) – 48:11 (5x5), 2:1 – Бьёркстранд (Харрингтон, Дюбуа) – 49:56 (5x5), 2:2 – Петтерссон (Ливо, Эдлер) – 56:56 (5x5), 2:3 – Виртанен (Мотт) – 58:14 (5x5)
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