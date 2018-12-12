«Каролина» проиграла «Торонто», «Ванкувер» одолел «Коламбус» в гостях

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Торонто» Вильям Нюландер, отметившийся двумя передачами. Голкипер гостей Фредерик Андерсен отразил 29 бросков из 30.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 19 минут 24 секунды, совершил 4 броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». У защитника «Торонто» Игоря Ожиганова показатель «+2». Никита Зайцев очков не набрал.

В параллельной встрече «Ванкувер Кэнакс» в гостях обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1). Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Джейк Виртанен.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился передачей и показателем «-1». Сергей Бобровский провёл матч в запасе. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин провёл на льду 16 минут 45 секунд.