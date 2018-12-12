Хиетанен: у сборной России очень хорошая команда, но можно выделить Дацюка

Защитник московского «Динамо» и сборной Финляндии Юусо Хиетанен поделился ожиданиями от второго этапа Евротура. Кубок Первого канала пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

«Будет действительно здорово сыграть на таком большом стадионе. Думаю, придёт очень много людей. Это мой первый опыт игры на открытом воздухе, и для меня это действительно прекрасный момент. К тому же матч будет топовым. Сборная России — очень хорошая команда, но я надеюсь, что мы победим. Конечно, сейчас можно выделить Павла Дацюка, но у вас вся команда хороша. Кроме того, это домашний турнир для россиян, и нам нужно будет сыграть очень хорошо, чтобы стать сильнейшими.

В первой игре я не приму участия, потому что это приведёт к слишком частым переездам. Я подожду команду здесь, в Москве, и присоединюсь к ней в пятницу. Что касается моих личных задач, то я всегда хочу выступить максимально хорошо. Попадание в сборную стало несколько неожиданным, но я готов к непростым дням до понедельника. Для меня это хорошо, и в обоих матчах я сыграю с максимальной самоотдачей, стараясь помочь команде», — цитирует Хиетанена телеканал «360».

По информации «Чемпионата», Дацюк точно не сыграет в московских матчах турнира со сборными Швеции (13 декабря) и Чехии (15 декабря), а его участие в игре со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге (16 декабря) находится под вопросом.