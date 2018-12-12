Павел Дацюк может не сыграть на Кубке Первого канала

Как стало известно «Чемпионату», нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк может пропустить Кубок Первого канала-2018, который пройдёт с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. В Кубке Первого канала по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Ожидается, что Дацюк точно не сыграет в московских матчах турнира со сборными Швеции (13 декабря) и Чехии (15 декабря), его участие в игре со сборной Финляндии в Санкт-Петербурге (16 декабря) также находится под вопросом.

В этом сезоне 40-летний нападающий забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач в 31 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+13». В прошлом сезоне Павел также не смог помочь национальной команде на домашнем этапе Евротура.