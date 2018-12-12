Игрок молодёжной команды «Адмирала» справил нужду на улице Владивостока

Жительница Владивостока сняла на видео и опубликовала в своём «инстаграме», как один из двух прогуливающихся по центру города спортсменов справляет малую нужду на опору освещения прямо посреди оживленной улицы.

Им оказался хоккеист хоккейного клуба «Тайфун» – молодёжной команды ХК «Адмирал». К спортсменам будут применены меры дисциплинарного характера за непристойное поведение на одной из центральных улиц Владивостока.

Видео также можно посмотреть на YouTube-канале Primamedia.

«Разбираемся, были ли там спортсмены нашей спортивной системы. Если факт подтвердится, то виновники понесут наказание. В любом случае мы считаем подобное поведение недопустимым», – сообщили Primamedia в пресс-службе «Адмирала».