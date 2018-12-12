Максим Третьяк подписал контракт с ЦСКА

ЦСКА достиг соглашения с Максимом Третьяком. Двусторонний контракт с 22-летним вратарём будет рассчитан до конца сезона-2018/19, сообщает пресс-служба «армейцев».



Ранее голкипер расторг контракт с рижским «Динамо». В нынешнем сезоне КХЛ Третьяк провёл один матч в составе рижского клуба. 7 октября он вышел на лёд в игре с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру по ходу второго периода и не справился с первым же броском.



Третьяк является воспитанником «армейской» спортшколы. В 2012 году он дебютировал за «Красную Армию» в МХЛ. В составе молодёжной команды Максим провёл 82 матча, в которых одержал 41 победу, отразив 89,7% бросков и пропуская в среднем 2,79 шайбы за игру.

Максим Третьяк расторг контракт с рижским «Динамо»