Скабелка: хотели понять, как «Барыс» отреагирует на поражение в игре с «Амуром»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Куньлунем» (4:1).



«Это была заключительная игра в нашей выездной серии. Вообще, на Дальнем Востоке и в Китае тяжело играть. Проиграли прошлую игру с «Амуром», пропустили гол курьёзный в конце матча. И, конечно, нам важно было узнать, как команда отреагирует на это поражение. Я скажу, что команда «Куньлунь» «мастеровитая», умеет забивать. Хочу сказать спасибо за эту игру, было непросто, но тем не менее эту игру мы смогли выиграть, довольны, что закончили эту серию победой.



Михайлис с Валком играли всю игру в одном звене. Да, в заявке они были не вместе. Мы, естественно, хотели что-то поменять, у них неплохо получалось пару игр назад. И в самый последний момент мы решили их снова соединить, и это принесло плоды.



Петухов? Играет пока, это его первый сезон в КХЛ. Прогрессирует, как и многие другие. Итоги выезда? В прошлой игре мы должны были, скажем, заслуживали очки. Сколько мы не знаем, но вот та ошибка не позволила нам зацепиться за очки. Выиграли две игры, я думаю, это неплохо», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» уступил «Барысу», потерпев пятое поражение подряд