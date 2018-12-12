«Куньлунь» уступил «Барысу», потерпев пятое поражение подряд

«Барыс» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Китае.



Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на 15-й минуте матча усилиями Мэттью Фрэттина. Хозяева восстановили равновесие во втором игровом отрезке благодаря голу Войтека Вольски, на что клуб из Астаны ответил результативными бросками Антона Сагадеева и Никиты Михайлиса. В концовке встречи «Барыс» увеличил преимущество — Виктор Сведберг отправил шайбу в пустые ворота.



Команда Юсси Таполы продлила серию поражений до пяти матчей, а «Барыс» одержал четвёртую победу в последних пяти играх регулярного чемпионата. 18 декабря клуб из Астаны встретится с «Северсталью», «драконы» днём ранее примут на своём льду «Амур».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.