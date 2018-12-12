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«Куньлунь» уступил «Барысу», потерпев пятое поражение подряд

«Куньлунь» уступил «Барысу», потерпев пятое поражение подряд
Хоккей / КХЛ

«Барыс» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Китае.

Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на 15-й минуте матча усилиями Мэттью Фрэттина. Хозяева восстановили равновесие во втором игровом отрезке благодаря голу Войтека Вольски, на что клуб из Астаны ответил результативными бросками Антона Сагадеева и Никиты Михайлиса. В концовке встречи «Барыс» увеличил преимущество — Виктор Сведберг отправил шайбу в пустые ворота.

Команда Юсси Таполы продлила серию поражений до пяти матчей, а «Барыс» одержал четвёртую победу в последних пяти играх регулярного чемпионата. 18 декабря клуб из Астаны встретится с «Северсталью», «драконы» днём ранее примут на своём льду «Амур».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2018, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 4
0:1, 1:2, 0:1
Барыс
Астана
0:1 – Фрэттин – 14:30 (5x5), 1:1 – Вольски (Латта) – 25:08 (5x5), 1:2 – Сагадеев (Асетов) – 29:16 (5x5), 1:3 – Михайлис (Диц, Орехов) – 30:16 (5x5), 1:4 – Сведберг – 58:06 (en)
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