Разин: «Северстали» необходимо укреплять все линии, даже вратарскую

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от пребывания в команде. В ходе сезона он сменил на посту наставника клуба Александра Гулявцева.



«Впечатления неплохие. В «Северстали» есть ребята, на которых можно опереться. Работа ведётся. Понятно, что сейчас непростое время для команды, нужно перестраиваться, причём быстро. И тренерскому штабу тяжело, и хоккеистам. К сожалению, ни одного третьего периода мы пока не выиграли, но в концовках всегда выходят на первый план мастерство и психология, и быстро перестроить команду в этом отношении очень непросто. Особенно трудно перестроить мышление некоторых хоккеистов, которые никогда ничего не выигрывали. Нужно время.



Нам нужны игроки, которые могут забивать голы с полумомента, использовать шансы. Хотелось бы пригласить их в «Северсталь» или найти таких в нашей команде. Этим мы и занимаемся. Команде необходимо укреплять все линии, даже вратарскую. Доминик Фурх — очень хороший голкипер, но хотелось бы иногда давать ему отдохнуть и нужна смена. Хорошие защитники и нападающие, в особенности центральные, — на вес золота», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

«Адмирал», «Северсталь» и «Амур» — аутсайдеры текущего рейтинга КХЛ