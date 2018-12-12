«Адмирал», «Северсталь» и «Амур» — аутсайдеры текущего рейтинга КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко назвал аутсайдеров нынешнего рейтинга лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

«В рейтинге клубов есть изменения. Мы произвели переооценку вклада ценности дивизиона. «Йокерит» вышел на первое место, обогнав СКА. «Адмирал», «Северсталь» и «Амур» — аутсайдеры. Надо понимать, что рейтинг — это инструмент для совета директоров. Принимать решения об исключении клубов — его инициатива», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

По итогам прошлого сезона на основе рейтинга КХЛ из лиги были исключены два клуба — «Лада» и «Югра», они выступают в Высшей хоккейной лиге. Рейтинг составляется на основе спортивных и экономических показателей. В группе риска также находилась «Северсталь», которая и отныне пребывает в числе аутсайдеров.