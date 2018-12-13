«Чикаго» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Питтсбург», у Малкина – «-4»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:6.

У «пингвинов» хет-трик оформил Брайан Раст, лишь единожды забивавший в этом сезоне. В составе «Чикаго» голами отметились Андреас Мартинсен, Брент Сибрук, Алекс Дебринкэт, Маркус Крюгер, Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад.

На счету Евгения Малкина показатель полезности «-4», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 17 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.34 – в большинстве).

«Чикаго» прервал серию из 8 поражений и ушёл с последнего места в турнирной таблице лиги, набрав 25 очков. «Питтсбург» (32) – восьмой на Востоке.

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2. У «золотых рыцарей» отличились Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон и Томаш Носек. В составе «островитян» голы на счету Антони Бовиллье и Адама Пелеча.