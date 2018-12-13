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«Чикаго» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Питтсбург», у Малкина – «-4»

«Чикаго» прервал серию из 8 поражений, обыграв «Питтсбург», у Малкина – «-4»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:6.

У «пингвинов» хет-трик оформил Брайан Раст, лишь единожды забивавший в этом сезоне. В составе «Чикаго» голами отметились Андреас Мартинсен, Брент Сибрук, Алекс Дебринкэт, Маркус Крюгер, Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад.

На счету Евгения Малкина показатель полезности «-4», 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 17 минут и 58 секунд, проведённых на льду (2.34 – в большинстве).

«Чикаго» прервал серию из 8 поражений и ушёл с последнего места в турнирной таблице лиги, набрав 25 очков. «Питтсбург» (32) – восьмой на Востоке.

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» одержал выездную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2. У «золотых рыцарей» отличились Джонатан Маршессо, Вильям Карлссон и Томаш Носек. В составе «островитян» голы на счету Антони Бовиллье и Адама Пелеча.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2018, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
6 : 3
2:1, 1:2, 3:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Мартинсен (Дальстрём, Крюгер) – 14:14 (5x5), 2:0 – Сибрук (Тэйвз) – 17:51 (5x5), 2:1 – Раст – 18:40 (5x5), 2:2 – Раст (Грант) – 25:46 (5x5), 3:2 – Дебринкэт (Кейн, Сибрук) – 35:28 (5x4), 3:3 – Раст (Мяяття, Астон-Риз) – 39:03 (5x5), 4:3 – Крюгер (Мартинсен, Кит) – 43:49 (5x5), 5:3 – Тэйвз (Саад) – 58:58 (en), 6:3 – Саад (Тэйвз) – 59:39 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2018, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
2 : 3
1:1, 1:1, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Маршессо (Миллер, Смит) – 00:34 (5x4), 1:1 – Бовиллье (Бойчак, Барзал) – 03:17 (5x5), 2:1 – Пелеч (Барзал) – 31:19 (5x5), 2:2 – Карлссон – 36:31 (5x5), 2:3 – Носек (Линдберг, Карпентер) – 43:32 (5x5)
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