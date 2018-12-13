Аркалов: решение Брагина не взять Шафигуллина в сборную удивило «Нефтехимик»

Нападающий «Нефтехимика» Илья Аркалов прокомментировал отсутствие одноклубника Булата Шафигуллина в составе кандидатов для участия в молодёжном чемпионате мира.

«У нас много ребят, которые многое видели в КХЛ и пользуются в лиге большим авторитетом. Но если молодые о чём-то меня спрашивают, стараюсь что-то объяснить. Помню себя 18-летним, когда поддержка опытных хоккеистов помогла мне влиться в лигу.

В «Нефтехимике» хорошая школа, тренерский штаб верит в молодых, активно вводит их в состав. Задача более опытных игроков команды — новичкам помочь. Шафигуллина не вызвали в сборную? Честно скажу, для нас это стало сюрпризом. Булат хорошо провёл Суперсерию, была информация, что тренерский штаб Валерия Брагина им полностью доволен — и тут такая новость… Могу сказать, что мы всей командой поддержали Шафигуллина. Теперь у него есть отличный повод проявлять себя и доказывать через матчи в родном клубе», — цитирует Аркалова Russia-Hockey.