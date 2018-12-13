«Авангард» подписал полноценный контракт с Налимовым

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о подписании контракта с голкипером Иваном Налимовым, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 24-летним голкипером рассчитано до конца текущего сезона.



Нынешний сезон Налимов начинал в «Куньлунь Ред Стар», сыграв четыре матча при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,83. Находясь на просмотровом контракте в «Авангарде», вратарь провёл один матч.



Президент «Авангарда» Максим Сушинский: «После двухнедельного просмотра приняли решение заключить с Налимовым полноценный контракт. Тренерский штаб устроил уровень мастерства вратаря и его отношение к работе. Иван – габаритный голкипер, обладающий неплохим опытом игры в КХЛ, при этом он ещё достаточно молод, а значит, способен прогрессировать. Нам было необходимо усиление вратарской бригады, и мы надеемся, что Налимов станет надёжным партнёром основного вратаря «Авангарда» Игоря Бобкова».