Торопченко подписал контракт с «Сент-Луисом»

Российский нападающий клуба хоккейной лиги Онтарио «Гвелф Сторм» Алексей Торопченко подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». Форвард был задрафтован в 2017 году под 113-м общим номером.

«Большое спасибо всем, кто помог осуществить мою мечту! Очень рад подписать мой первый контракт в НХЛ! Не могу дождаться будущего с «Блюз», — написал Торопченко в своём «инстаграме».

В нынешнем сезоне он провёл 29 игр за «Гвелф Сторм», в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач. В прошлом сезоне Торопченко набрал 39 (17+22) очков. Также на его счету одна встреча в АХЛ.

Также Алексей принял участие в ежегодной суперсерии между молодёжной сборной России и сборными канадских юниорских лиг. Торопченко сыграл в одном матче, в котором заработал 4 минуты штрафа и показатель полезности «-2». Впоследствии он покинул расположение команды.