Торопченко, Липанов и Просветов покинули расположение молодёжной сборной России

Молодёжная сборная России провела тренировку перед матчем со сборной Хоккейной лиги Онтарио в рамках суперсерии, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



Россияне работали в следующих сочетаниях:



вратари Кочетков, Тарасов;

«красные» Рубинчик – Журавлев, Старков – Шэн – Яремчук;

«синие» Романов – Баранов, Максимов – Галимов – Слепец;

«чёрные» Калабушкин – Ольшанский, Шафигуллин – Цицюра – Николаев;

«зелёные» Ляхов – Волков, Марушев – Каницкий – Шашков;

«белые» Муранов.



Добавим, что из пятерых российских представителей лиги Онтарио, которые были вызваны в «молодёжку» на игры со сборной местной лиги, во второй игре с командой OHL примут участие защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Кирилл Максимов. Вратарь Иван Просветов, а также нападающие Алексей Липанов и Алексей Торопченко покинули расположение «молодёжки».