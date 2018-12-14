2 очка Кучерова и 48 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1. Гости более чем в два раза перебросали хозяев, которые одержали восьмую победу кряду.

На 6-й минуте Каспери Капанен вывел гостей вперёд, но затем забивали только хозяева. Результативные броски на счету Энтони Чирелли, Никиты Кучерова, Алекса Киллорна и Тайлера Джонсона.

Также в активе Кучерова результативная передача, он вышел на второе место в бомбрадирской гонке, набрав 47 очков (13+34) и догнав Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш»). На счету Никиты звание третьей звезды встречи, 2 броска в створ за 17.14 на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма за 15.29.

Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи.

У Никиты Зайцева 2 броска и 6 блок-шотов за 17.48. У Игоря Ожиганова «-1» и 3 блок-шота за 14.49.