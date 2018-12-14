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2 очка Кучерова и 48 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

2 очка Кучерова и 48 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:1. Гости более чем в два раза перебросали хозяев, которые одержали восьмую победу кряду.

На 6-й минуте Каспери Капанен вывел гостей вперёд, но затем забивали только хозяева. Результативные броски на счету Энтони Чирелли, Никиты Кучерова, Алекса Киллорна и Тайлера Джонсона.

Также в активе Кучерова результативная передача, он вышел на второе место в бомбрадирской гонке, набрав 47 очков (13+34) и догнав Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш»). На счету Никиты звание третьей звезды встречи, 2 броска в створ за 17.14 на льду. У Михаила Сергачёва 3 силовых приёма за 15.29.

Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи.

У Никиты Зайцева 2 броска и 6 блок-шотов за 17.48. У Игоря Ожиганова «-1» и 3 блок-шота за 14.49.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2018, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 1
1:1, 3:0, 0:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Капанен – 05:26 (5x5), 1:1 – Чирелли (Кэллахан) – 08:20 (4x5), 2:1 – Кучеров (Хедман, Миллер) – 25:31 (5x4), 3:1 – Киллорн (Чирелли, Миллер) – 39:24 (5x5), 4:1 – Джонсон (Кучеров, Джирарди) – 39:58 (5x5)
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