«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер», Голдобин сделал передачу

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду в овертайме одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» — 4:3.

Хозяева к 9-й минуте провели уже две результативные атаки – отличились Райан Хартман и Ник Бонино. Ещё до свистка на перерыв Джей Бигл одну шайбу отыграл, но Калле Йернкрок вскоре вновь восстановил преимущество в два гола. Гости сумели перевести игру в дополнительное время, хотя ещё к 55-й минуте уступали 1:3. Брок Бёзер забил в большинстве, счёт равным сделал Бо Хорват. Победу хозяевам в овертайме принёс Колтон Сиссонс.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1» и 4 броска в створ (первый результат в «Ванкувере») за 18.49 на льду (4.34 – в большинстве).