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«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер», Голдобин сделал передачу

«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер», Голдобин сделал передачу
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду в овертайме одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» — 4:3.

Хозяева к 9-й минуте провели уже две результативные атаки – отличились Райан Хартман и Ник Бонино. Ещё до свистка на перерыв Джей Бигл одну шайбу отыграл, но Калле Йернкрок вскоре вновь восстановил преимущество в два гола. Гости сумели перевести игру в дополнительное время, хотя ещё к 55-й минуте уступали 1:3. Брок Бёзер забил в большинстве, счёт равным сделал Бо Хорват. Победу хозяевам в овертайме принёс Колтон Сиссонс.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1» и 4 броска в створ (первый результат в «Ванкувере») за 18.49 на льду (4.34 – в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2018, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 3
2:1, 1:0, 0:2, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Хартман (Хэмьюс) – 05:52 (5x5), 2:0 – Бонино (Сиссонс, Йози) – 08:40 (5x5), 2:1 – Бигл (Гранлунд) – 15:15 (4x5), 3:1 – Йернкрок (Туррис, Вебер) – 31:05 (5x5), 3:2 – Бёзер (Эдлер, Петтерссон) – 55:55 (5x4), 3:3 – Хорват (Голдобин, Хаттон) – 59:16 (5x5), 4:3 – Сиссонс (Бонино, Экхольм) – 63:05 (3x3)
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