Анисимов: добавили для судей занятия по силовому катанию, арбитрам надо успевать

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал подробности тренировочного сбора для судей.



«Дистанционно можно говорить с судьями сколько угодно, но живого общения с глазу на глаз это не заменит. А особенный сбор потому, что мы добавили в программу несколько важных новых элементов. Один из них — занятия по силовому катанию. Этот момент очень важен, так как специфика катания судьи и хоккеиста отличаются. Арбитр, у которого профессиональное, поставленное катание, успевает к эпизоду и может принять правильное решение, находясь в непосредственной близости от момента. Можно идеально знать правила и принимать решения, но, если ты не будешь успевать за игрой, рано или поздно ошибёшься», — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.