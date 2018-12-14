Айкел: «Баффало» должен усвоить, что ещё ничего не заслужил в этой лиге

Нападающий клуба «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел поделился мнением о перепадах в результатах команды. «Клинки» недавно проиграли пять матчей подряд.



«Мы должны усвоить простую истину, что мы в этой лиге ещё ничего не заслужили. Только то, что мы выиграли несколько матчей подряд, совсем не значит, что мы теперь можем вешать коньки на гвоздь и голыми руками заберём победы. Каждый вечер, когда ты играешь, — это битва. Нам нужно это запомнить. Просто та же „Филадельфия“ сильнее хотела взять два очка. Для нас этот матч — разочарование, если не сказать больше», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19