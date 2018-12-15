Овечкин: после прошлой игры я говорил, что хет-трики бывают не каждый день

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Каролиной Харрикейнз» (6:5 Б). Российский форвард записал в актив второй хет-трик подряд.Также Александр повторил личный рекорд, продлив результативную серию до 13 встреч. На этом отрезке нападающий набрал 22 (16+6) очка.



«Не знаю, что сказать. Я просто стараюсь делать свою работу. Все пытаются забивать, все хотят забрасывать шайбы, но в НХЛ это не так просто делать. Я чувствую, что играю с великими хоккеистами. Они помогают мне, так что остаётся просто делать свою работу. После предыдущего матча я говорил, что рад хет-трику, потому что он бывает не каждый день», — рассказал Овечкин официальному сайту «Вашингтона».