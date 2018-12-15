«Каролина» — «Вашингтон»: Свечников отыграл 22 минуты, установив личный рекорд

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:5. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников провёл на льду 22 минуты 33 секунды, установив личный рекорд в НХЛ.



18-летний форвард отметился результативной передачей, показателем полезности «-1», двумя бросками и тремя силовыми приёмами.

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Главным героем матча стал соотечественник Свечникова — Александр Овечкин, оформивший второй подряд хет-трик. Также у гостей отличились Том Уилсон и Трэвис Бойд. В составе «Каролины» дубль оформил Себастьян Ахо, по голу на счету Джордана Мартинука, Теуво Терявяйнена и Джастина Уильямса.



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