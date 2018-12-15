«Сент-Луис» — «Колорадо»: Тарасенко был удалён за подъём длинной клюшки Парэйко

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» — 4:3. Решающий гол был забит «блюзменами» в меньшинстве, в котором они остались после удаления Владимира Тарасенко.



Причина удаления россиянина была неожиданной. Тарасенко поднял и попытался сыграть клюшкой партнёра — Колтона Парэйко, которая сделана специально для игроков ростом не ниже 198 см. А поскольку для высоких игроков есть исключение, позволяющее играть клюшками длиннее обычных, Тарасенко не мог касаться ею шайбы.



«Понятия не имел, что есть такое правило. Да и вряд ли кто-то из нас знал», — приводит слова Парэйко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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