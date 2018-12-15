Швеция вновь упустила преимущество в две шайбы, уступив Финляндии на КПК

Сборная Финляндии выиграла у команды Швеции во втором матче на Кубке Первого канала, встреча завершилась со счётом 3:2. Напомним, в первой игре на турнире финны уступили Чехии (3:4 Б), шведы проиграли России (2:3 Б). Напомним, в игре с россиянами Швеция также упустила преимущество в две шайбы.



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К 26-й минуте Швеция обеспечила себе преимущество в два гола усилиями Микаэля Линдквиста и Эмиля Ларссона. В концовке второго периода финны сократили отрыв благодаря точному броску Оулы Палве, а в третьем периоде сумели переломить ход встречи и победить, заброшенные шайбы на свой счёт записали Антти Калапудас и Юусо Хиетанен.