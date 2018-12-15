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Швеция вновь упустила преимущество в две шайбы, уступив Финляндии на КПК

Швеция вновь упустила преимущество в две шайбы, уступив Финляндии на КПК
Хоккей / Евротур

Сборная Финляндии выиграла у команды Швеции во втором матче на Кубке Первого канала, встреча завершилась со счётом 3:2. Напомним, в первой игре на турнире финны уступили Чехии (3:4 Б), шведы проиграли России (2:3 Б). Напомним, в игре с россиянами Швеция также упустила преимущество в две шайбы.

Календарь Кубка Первого канала

К 26-й минуте Швеция обеспечила себе преимущество в два гола усилиями Микаэля Линдквиста и Эмиля Ларссона. В концовке второго периода финны сократили отрыв благодаря точному броску Оулы Палве, а в третьем периоде сумели переломить ход встречи и победить, заброшенные шайбы на свой счёт записали Антти Калапудас и Юусо Хиетанен.

Еврохоккейтур
15 декабря 2018, суббота. 11:30 МСК
Финляндия
3 : 2
0:1, 1:1, 2:0
Швеция
0:1 – Линдквист (Келльман, Боквист) – 04:30 (5x4), 0:2 – Ларссон (Норман, Хольм) – 25:05 (5x5), 1:2 – Палве (Лескинен) – 37:04 (5x4), 2:2 – Калапудас (Лескинен) – 43:25 (5x5), 3:2 – Лаюнен (Хиетанен, Раяла) – 57:30 (5x5)
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