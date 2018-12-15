Сборная Чехии заменила Фурха после пяти голов в матче с Россией

Перед третьим периодом матча сборных России и Чехии на Кубке Первого канала чешская команда решила провести замену вратаря. Вместо Доминика Фурха, пропустившего пять шайб за 40 минут игры, на лёд вышел голкипер Шимон Грубец.



В матче продолжается третий период, счёт 5:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

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Напоминаем составы команд соперников.



Россия:



Сорокин (Шестёркин);

Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;

Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;

Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.



Чехия:



Фурх (Грубец);

Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;

Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,

Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,

Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.