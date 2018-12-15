Сборная Чехии заменила Фурха после пяти голов в матче с Россией

Перед третьим периодом матча сборных России и Чехии на Кубке Первого канала чешская команда решила провести замену вратаря. Вместо Доминика Фурха, пропустившего пять шайб за 40 минут игры, на лёд вышел голкипер Шимон Грубец.
В матче продолжается третий период, счёт 5:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Напоминаем составы команд соперников.
Россия:
Сорокин (Шестёркин);
Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;
Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;
Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.
Чехия:
Фурх (Грубец);
Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;
Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,
Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,
Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.