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Сборная Чехии заменила Фурха после пяти голов в матче с Россией

Сборная Чехии заменила Фурха после пяти голов в матче с Россией
Хоккей / Евротур

Перед третьим периодом матча сборных России и Чехии на Кубке Первого канала чешская команда решила провести замену вратаря. Вместо Доминика Фурха, пропустившего пять шайб за 40 минут игры, на лёд вышел голкипер Шимон Грубец.

В матче продолжается третий период, счёт 5:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

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Фото, видео, комментарии и другие подробности со стартового матча российской команды на Кубке Первого канала.

Напоминаем составы команд соперников.

Россия:

Сорокин (Шестёркин);
Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;
Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;
Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.

Чехия:

Фурх (Грубец);
Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;
Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,
Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,
Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.

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